Recém-nascida encontrada dentro de caixa em Magé passa bem

O bebê recém-nascido encontrado na tarde de segunda-feira, 26, ainda com cordão umbilical dentro de um caixa em Magé, no Rio, passa bem, segundo informações do Hospital Municipal de Piabetá, para onde foi levado. A menina, chamada de Vitória pelos funcionários do hospital, foi levada por pedestres que passavam pelo local e ouviram o choro, no bairro de Raiz da Serra. O Conselho Tutelar vai decidir o destino da recém-nascida.