Reconstituições no Alemão ocorrerão simultaneamente

RIO - As três reconstituições previstas pela Polícia Civil para esta sexta-feira, 17, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, que apuram as mortes de Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, Elizabeth de Moura Francisco, de 40, e a do ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Nova Brasília Uanderson Manoel da Silva, de 34, ocorrerão de maneira simultânea no conjunto de favelas, informou o titular da Delegacia de Homicídios, delegado Rivaldo Barbosa, pouco antes de deixar a Coordenadoria de Polícia Pacificadora e se dirigir para a reprodução simulada do menino Eduardo.

Ao todo, vão participar das três reproduções simuladas 120 policiais civis e oito delegados, além de 10 peritos criminais. O Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar, prestarão apoio.

"Não passaremos a mão na cabeça de ninguém", disse Barbosa. Segundo ele, não há "preocupação" da Polícia Civil com a situação de violência do complexo. "A comunidade tem nos aceitado."