Os moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, realizam mais um protesto contra a violência após a morte do estudante Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, e outras três pessoas durante tiroteios no conjunto de favelas.

As lideranças comunitárias convocam as pessoas para uma caminhada pela Estrada do Itararé. Nas redes sociais, os internautas postam os momentos do protesto contra a violência no Alemão.