Reforma do Cristo será entregue nesta sexta

RIO - Após ser atingido por raios - o mais recente em 16 de janeiro que causaram pequenos danos à estátua, o monumento do Cristo Redentor, no alto do morro do Corcovado, na zona sul do Rio, foi submetido a uma reforma que começou em 21 de fevereiro e terminou há poucos dias.

A cerimônia de entrega da obra de restauração vai acontecer às 8 horas, no próprio monumento. Na ocasião, o arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, vai benzer a estátua.

Durante um temporal que atingiu o Rio em 16 de janeiro, pelo menos um raio atingiu a estátua e causou danos em um dedo da mão direita do Cristo e em uma placa com informações históricas sobre o monumento.

Outro dedo e a cabeça da estátua já apresentavam pequenos danos. A reforma, da qual participaram 36 profissionais, custou R$ 1,9 milhão e foi paga pela empresa italiana Pirelli, que no Brasil fabrica pneus. Alguns operários precisaram praticar rapel para executar suas funções.