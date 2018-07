Região metropolitana do Rio já teve 5 mil tiroteios em 2018

RIO - O laboratório de dados sobre violência armada Fogo Cruzado registrou às 14h11 desta sexta-feira, 13, o tiroteio de número 5.000 na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2018. A média é de 25,7 tiroteios por dia, o que significa pelo menos um tiroteio por hora. O tiroteio de número 5.000 foi registrado em Santíssimo, bairro da zona norte, numa área conhecida como Cavalo de Aço. Segundo o Fogo Cruzado, ninguém se feriu.

Os três bairros onde ocorreram mais tiroteios neste ano ficam na zona oeste do Rio: a Praça Seca lidera, com 211, seguida pela Cidade de Deus, com 167, e pela Vila Kennedy, com 151. A quarta região com mais troca de tiros neste ano é o complexo do Alemão, na zona norte, com 118, seguido da Rocinha, na zona sul, com 111. A reportagem do Estado contatou a Secretaria da Segurança na noite desta sexta, mas não obteve retorno.

