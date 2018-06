Região Serrana do Rio já contabiliza 869 mortos pelas chuvas

Boletim da Polícia Civil do estado contabiliza 869 vítimas fatais, nesta terça, 2, em consequências das fortes chuvas que arrasaram a Região Serrana do Rio de Janeiro há três semanas.

As inundações e deslizamentos, segundo os números divulgados pela "Agência Brasil", deixaram 418 mortos em Nova Friburgo, 354 em Teresópolis, 71 em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e um em Bom Jardim.

O Ministério Público do Rio de Janeiro, por sua vez, considera que 423 pessoas estão desaparecidas, seis menos que o registro de segunda-feira, 1.

A Secretaria de Saúde do estado, com dados da Defesa Civil, manteve em 8.777 o número de pessoas que perderam suas casas e em 20.790 as que precisaram deixar seus lares.