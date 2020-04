Ricardo Brennand morre vítima de coronavírus

O empresário Ricardo Brennand morreu, aos 92 anos, vítima da covid-19. De acordo com o "Diário de Pernambuco", Brennand estava internado desde segunda-feira na UTI do Real Hospital Português, no Recife. Brennand é o fundador do Instituto Ricardo Brennand (IRB), museu no Recife que abriga a maior coleção mundial do pintor holandês Frans Post.

Graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Pernambuco, Brennand se dedicou aos negócios da família, que incluia a marca Nacional de cimentos e investimentos nas áreas de energia eólica e hidráulica. Ficou bastante conhecido por ter fundado o Instituto Ricardo Brennand (IRB), uma sociedade sem fins lucrativos e presidida pelo empresário desde 2002. O espaço agrega a maior coleção mundial do pintor holandês Frans Post, primeiro paisagista das Américas e primeiro pintor da paisagem brasileira. Ricardo tinha problemas pulmonares. Ele deixa a esposa, Graça Maria, e sete filhos.