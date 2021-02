Rio de Janeiro suspende folga de PMs para coibir blocos clandestinos de carnaval

RIO - Com o receio de que haja formação de blocos clandestinos de carnaval a partir deste fim de semana, a Polícia Militar informou que irá reforçar a segurança no Estado do Rio, em especial na capital fluminense. Devido à pandemia, as festas estão proibidas, mas os órgãos de fiscalização vêm monitorando as redes sociais e identificaram a possibilidade de aglomerações.

Para cumprir o planejamento, que prevê o uso de 13.828 policiais militares entre sábado, 13, e a terça-feira, 16, todas as folgas e férias dos agentes foram suspensas. Além dos policiais, duas mil viaturas deverão circular pelas ruas e estradas do estado no período.

Leia Também Rio não terá desfiles de blocos nem de escolas de samba no carnaval de 2021

A terça de carnaval é feriado estadual, mantido mesmo em meio à pandemia.

No Rio, cujas regras para o feriado prolongado foram estabelecidas em decreto municipal, os policiais militares atuarão em conjunto com guardas municipais e agentes do Detro. Haverá pontos de bloqueios para proibir o acesso de ônibus fretados em vias expressas, como a Linha Amarela, a Transolímpica, o Trevo das Missões e a Grota Funda.

O Metrô Rio, por sua vez, informou que o serviço irá funcionar em seu horário habitual. Em geral, o sistema funciona em esquema especial no período de carnaval.