Rio fará operações especiais para garantir PAC em favelas

O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, disse nesta quinta-feira, 14, que possíveis ameaças a moradores de favelas não irão atrapalhar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nessas comunidades. Traficantes dos complexos do Alemão e de Manguinhos estariam espalhando ameaças a pessoas interessadas em trabalhar nas obras. "Nós temos setores de inteligência que já estão trabalhando para apurar as denúncias. Vamos apurar as informações para que possa ser planejada uma operação. É preciso ter um produto concreto de informações", disse Beltrame. O secretário confirmou que será feita uma operação especial no Complexo do Alemão, partir do dia 27, para garantia de realização das obras. "Será uma operação social, para garantir o canteiro de obras que será feito pelo Estado e pela União e que irá levar à população dignidade." Começou nesta quinta-feira o cadastramento de moradores interessados em trabalhar nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nas comunidades da Rocinha, Alemão e Manguinhos. As inscrições podem ser feitas nas unidades móveis da Secretaria de Trabalho e Renda. Beltrame disse que a operação está pronta e já foi apresentada ao governador Sérgio Cabral e ao secretário Nacional de Segurança Pública, Antônio Carlos Biscaia. "Agora só falta a Secretaria Nacional de Segurança Pública fornecer alguns equipamentos para a questão logística", afirmou. O secretário informou que está aguardando uma definição sobre o pedido de 1.200 agentes da Força Nacional para reforçar a segurança nas obras no estado. "Quanto mais cedo tivermos os instrumentos logísticos, melhor. Mas a nossa polícia tem planos alternativos. Estamos esperando que a Força Nacional seja enviada, mas, caso isso não ocorra, não vamos nos intimidar. Uma alternativa pode ser a retirada de policiais de batalhões de outros municípios", afirmou Beltrame. (Com informações da Agência Brasil)