Rio instala maior árvore de natal do mundo com show na Lagoa

Efe Pelo 12.º ano consecutivo, a Bradesco Seguros instalou uma árvore de natal flutuante com 85 metros e 2,9 milhões de microlâmpadas coloridas no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. A inauguração ocorreu na noite deste sábado, com fogos de artifício, apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira e shows de Ivan Lins e Fafá de Belém. Milhares de pessoas acompanharam a festa. A árvore flutuante pesa 530 toneladas e entrou para o Guiness Book em 1999, quando tinha 76 metros de altura, como a maior do mundo. Neste sábado, mais uma vez a atração provocou congestionamento nos dois sentidos da Avenida Epitácio Pessoa. Centenas de vendedores de bebidas enlatadas, pipoca e cachorro-quente aproveitaram para faturar. Apesar da multidão, foram instalados apenas 30 banheiros químicos no entorno da lagoa. A festa foi realizada com recursos públicos, por meio da Lei Rouanet, que permite à empresa deduzir do imposto de renda parte do valor investido no projeto. A árvore metálica cresce a cada ano: a primeira, de 1996, tinha 48 metros de altura, e a versão atual mede 85 metros, três a mais que a do ano passado. O tema deste ano é "Um símbolo de esperança para a família brasileira". O cenógrafo Abel Gomes definiu a árvore como "uma grande catedral da fé". Ainda segundo o cenógrafo, os efeitos visuais reproduzem vitrais "presentes em igrejas de diferentes religiões". A energia gerada para manter a estrutura por 30 dias é equivalente à consumida por uma cidade de médio porte durante uma semana, segundo a Bradesco Seguros - os sete geradores utilizados são movidos a biodiesel.