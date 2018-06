Rio já recebeu 50 mil argentinos, diz Ministério do Turismo

Com a estreia da seleção da Argentina no Maracanã, no Rio,no domingo, dia 15, a cidade recebeu 50 mil argentinos, segundo estimativa do Ministério do Turismo. Boa parte dos turistas não tem ingressos para as partidas e, apesar disso, participaram do clima de festa da Copa.

Segundo ministro do Turismo, Vinicius Lages, os argentinos gastaram em média US$ 1 mil durante a estada na cidade.

Somente no Rio, com apenas um jogo até agora, ingressaram US$ 50 milhões na economia local em três dias, considerando o custo médio de gastos com traslado, hospedagem e alimentação. A avaliação é do secretário de Turismo do Estado do Rio, Claudio Magnavita, e foi divulgada pelo Centro Aberto de Mídia da Copa.

A estimativa é que a Copa será responsável pela vinda de turistas de 186 países ao país. A maioria deles, 62% estão vindo ao Brasil pela primeira vez. Segundo Ministério do Turismo, até o fim do evento mais de 3,1 milhões de brasileiros e 600 mil estrangeiros devem viajar pelo País.