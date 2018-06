Zona sul do Rio tem assalto a loja e tiroteio neste sábado

A cidade do Rio voltou a registrar casos de violência neste sábado, 22. Houve tiroteio e assalto à loja na zona sul da cidade. Na região norte, bandidos explodiram um caixa eletrônico de uma agência bancária. Segundo a polícia, não houve feridos em nenhum dos três episódios.

Policiais e criminosos trocaram tiros pela manhã na favela do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, zona sul. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, policiais realizavam patrulhamento na região quando criminosos teriam atirado contra eles. Houve confronto e os marginais fugiram.

A UPP informou ainda que não há informações sobre feridos no incidente. Os policiais continuavam realizando ações de varredura na comunidade no início da noite.

Ainda pela manhã, uma loja do shopping Rio Sul, em Botafogo, também na zona sul do Rio, foi assaltada. Os ladrões conseguiram fugir sem serem interceptados. Não houve tiroteio e ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes chegaram à loja de eletrônicos Samsung, no terceiro piso do shopping, por volta das 10h30. Anunciaram o assalto, recolheram produtos e saíram. Na fuga, renderam vigias, de quem tomaram radiocomunicadores.

A Polícia Civil vai tentar identificar os ladrões a partir das imagens das câmeras de segurança do shopping.

Agência bancária. Na madrugada deste sábado, um caixa eletrônico de uma agência bancária da zona norte do Rio foi explodido por criminosos. Policiais foram acionados por volta das 5 horas. O crime ocorreu na unidade do Bradesco localizada na rua Sidôneo Paes, em Cascadura.

Os bandidos também danificaram outro caixa eletrônico e deixaram os vidro de acesso ao interior do banco quebrados com o impacto da explosão. As portas foram estouradas.

Nas últimas duas semanas, bandidos explodiram caixas eletrônicos em outros pontos do Rio. No dia 13, o crime ocorreu no bairro de Riachuelo, na zona norte.

Já no dia 6, a explosão de caixas eletrônicos foi próxima ao Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), tradicional mercado de iguarias portuguesas e restaurantes localizado em Benfica, também na zona norte do Rio.