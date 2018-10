Rio registra aumento de 55% nos tiroteios em setembro, diz aplicativo

RIO - O Estado do Rio de Janeiro registrou em setembro um aumento de 55% nos tiroteios, em comparação com o mesmo período de 2017, segundo informações do aplicativo Fogo Cruzado. A plataforma colaborativa registra as ocorrências de disparos de arma de fogo com a ajuda da população.

De acordo com o Fogo Cruzado, em setembro deste ano foram registrados 877 tiroteios no Estado. No mesmo período de 2017, foram feitas 567 ocorrências.

A ação mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 1.º. Uma tentativa de assalto a uma lanchonete no bairro de Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, deixou dois feridos, entre eles um policial militar.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para tentar impedir o assalto no local. Houve confronto e troca de tiros, ferindo um soldado sem gravidade e um suspeito do assalto.

Depois de fazerem cerco à lanchonete, dois homens foram presos, entre eles o suspeito que ficou ferido. De acordo com a corporação, foram apreendidos com eles carregadores de fuzil e R$ 2.500 em dinheiro. / AGÊNCIA BRASIL