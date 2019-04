Rio segue em estágio de alerta após fortes rajadas de vento

O tempo na cidade do Rio de Janeiro continuará instável durante esta segunda-feira, 29. Embora não haja previsão de fortes chuvas e rajadas de vento como ontem, o município segue em estágio de alerta.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, a previsão é de céu nublado e chuva fraca em pontos isolados a qualquer momento, e os ventos terão intensidade moderada.

PREVISÃO DO TEMPO | Chove fraco em pontos isolados do Rio a qualquer momento do dia nesta segunda-feira. Leia mais: https://t.co/5Av0sg5qFz pic.twitter.com/D1cSt2OVlR — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 29 de abril de 2019