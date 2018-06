Rio sofre com chuvas pelo quarto dia consecutivo

Pelo quarto dia seguido, a cidade do Rio de Janeiro sofre com temporais. Em menos de uma hora, a chuva forte do início da tarde desta quarta-feira,30, causou alagamentos em bairros das zonas Norte e Oeste da cidade.

Segundo a Climatempo, em uma hora, entre 13h40 e 14h40, choveu 44 milímetros na Penha. Esta quantidade é considerada tecnicamente muito elevada para o período de uma hora.

Veja também:

Virada do ano deve ter chuva em boa parte do Brasil

Chuva deixa zonas Sul, Sudeste e Leste de SP em alerta

A previsão da Climatempo é que a chuva deve persistir podendo ter alguns períodos de estiagem à noite. Nesta quinta-feira, uma frente fria chega ao litoral fluminense, mantendo altas as condições de chuva.

Porém, esta frente fria também pode ser considerada benéfica, pois os ventos frios trazidos por este sistema vão ajudar a esfriar a atmosfera, diminuindo o risco de temporais.

A possibilidade de chuva no Rio na hora da virada para 2010 é alta, mas a chuva não deve ser forte.