Rio tem 6ª explosão de caixa eletrônico em uma semana

RIO – Além do caixa eletrônico explodido em Ipanema, na zona sul do Rio, a madrugada de sexta, 21, registrou outro ataque a banco na região metropolitana. Um caixa eletrônico em Tanguá, município a 60 quilômetros da capital, também foi alvo de ladrões. Com os dois casos de sexta-feira, já são seis assaltos do tipo em uma semana no Rio.

No caso de Tanguá, assaltantes invadiram uma agência do Banco do Brasil no bairro da Taquara, e detonaram explosivos na área dos caixas. Policiais militares que faziam ronda perto do banco foram acionados e chegaram a trocar tiros com os bandidos, mas eles conseguiram fugir. Nada foi roubado.

Já em Ipanema, um dos bairros mais nobres do Rio, os ladrões fugiram levando malotes. O alvo foi uma agência da Caixa Econômica Federal, que ficou parcialmente destruída. A agência, que fica na Rua Visconde de Pirajá, a principal do bairro, ficou com o revestimento do teto e piso destroçado.