Rio tem calor de mais de 40º C na tarde desta segunda

RIO - A cidade do Rio de Janeiro pode bater recorde de temperatura na tarde desta segunda-feira, 11, segundo informações da Climatempo. No decorrer do dia, a temperatura máxima registrada até esta tarde foi de 40,1º C, de acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Banhistas aproveitam o sol e o forte calor e se refrescam na praia. Foto: Marcos Arcoverde/AE

O dia começou com muito sol e calor. Por volta das 8 horas, os termômetros já se aproximavam dos 30ºC em várias áreas da cidade. Ontem, na Praça Mauá, no centro do Rio, a temperatura alcançou 40,4ºC, maior número registrado neste verão, de acordo com o Inmet e Climatempo.

Em frente à Central do Brasil, na Av. Pres. Vargas, termômetro marca 48º C. Foto: Marcos Arcoverde/AE

Na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da cidade, os termômetros chegaram a marcar 48ºC por volta de 13h. "O número que aparece nos termômetros não é uma temperatura oficial, pois o asfalto e o concreto dos prédios provocam um aquecimento muito grande", explica Marlene Leal, meteorologista do Inmet.

Sombrinhas, garrafas d'água e ambientes refrigerados foram a saída para resistir a mais um dia de sol forte. "Não existe ventilador que ajude. O jeito é beber muita água e fugir para a praia antes do estágio", disse a estudante Viviane do Nascimento da Silva, de 17 anos.

Os vendedores ambulantes aproveitaram o calor para aumentar as vendas. Um deles, que não quis se identificar, acordou mais cedo, encheu o isopor e, em pouco mais de três horas, vendeu cerca de 50 garrafas d'água - 38% a mais do que costuma vender em uma tarde inteira. No ano passado, a maior temperatura na capital fluminense foi de 40,5ºC, no dia 22 de novembro, conforme as medições do Climatempo.

