Rio tem primeiro dia de desfiles neste domingo

RIO - Faltam poucas horas para que Jesus Cristo surja em plena Avenida Marquês de Sapucaí, no desfile da Estação Primeira de Mangueira, terceira escola de samba a desfilar na primeira noite do Grupo Especial no Carnaval 2020 no Rio. A Verde e Rosa deve iniciar sua apresentação por volta das 23h45. Antes, a Estácio de Sá vai abrir o espetáculo, a partir das 21h30, e a Unidos do Viradouro, atual vice-campeã, será a segunda a desfilar. Completam a sequência de sete escolas desta noite de domingo e madrugada de segunda-feira Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela.

A Estácio, que venceu a segunda divisão (chamada Série A) em 2019, reestreia na elite falando sobre pedras. Estranhou o enredo? Pois ele foi desenvolvido pela experiente Rosa Magalhães, que, aos 73 anos, é a carnavalesca campeã de títulos no Sambódromo (o período a partir de 1984, quando ele foi inaugurado). Venceu 1994, 1995, 1999, 2000, 2001 e 2013, além de um título anterior, em 1982. A partir das pedras, Rosa vai falar sobre o ciclo do ouro em Minas Gerais, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, crenças indígenas e até da lua.

Sediada em Niterói (Região Metropolitana do Rio), a Viradouro estava na segunda divisão até 2018, quando venceu. Em seu retorno à elite, com o carnavalesco Paulo Barros, só perdeu para a Mangueira. Barros saiu, e a escola contratou dois carnavalescos menos experientes, mas permanece entre as favoritas e vai contar a história das Ganhadeiras de Itapuã. Eram mulheres escravizadas que no século XIX vendiam comida e lavavam roupas na lagoa do Abaeté, em Salvador. Com o dinheiro arrecadado, elas compravam a liberdade de outras mulheres submetidas ao cativeiro.

A partir dessa narrativa, a escola vai exaltar o empoderamento feminino. As últimas alas serão só de mulheres. O último carro alegórico fará uma homenagem ao grupo musical Ganhadeiras de Itapuã, criado em 2004 para resgatar canções de suas antepassadas.

A Mangueira vai contar a saga de Jesus Cristo como se ele nascesse nos dias atuais, no morro da Mangueira (zona norte do Rio), onde fica a escola. “É o Jesus humano, a pessoa de família pobre que viveu na periferia, não aquele personagem consagrado, produto da veneração criada depois”, já avisou o carnavalesco Leandro Vieira, de 36 anos. Em quatro anos na escola, ele conquistou dois títulos (em 2016 e 2019), um quarto e um quinto lugares.

Jesus será representado de várias maneiras, com atores como Humberto Carrão, um pastor (Henrique Vieira) . No quarto carro alegórico, virá representado numa escultura de dez metros de altura em que um negro pobre aparece crucificado. A alegoria vai desfilar 31 anos depois que o Cristo Redentor caracterizado como mendigo foi proibido de ser exibido e fez sucesso coberto com um plástico preto onde se lia “Mesmo proibido, olhai por nós”, em desfile histórico da Beija-Flor do carnavalesco Joãosinho Trinta.

A cantora Alcione vai representar Maria, mãe de Jesus, e o cantor e compositor Nelson Sargento será José, o pai. O samba faz uma referência política no verso “Favela, pega a visão / Não tem futuro sem partilha / Nem messias de arma na mão”. É uma menção ao presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), que adotou como símbolo de sua campanha à Presidência a arma simbólica, com a mão de dedo indicador esticado.

Inspirada no poema “O Rei que Mora no Mar”, de Ferreira Gullar, a Paraíso do Tuiuti vai promover um encontro imaginário. Será entre Dom Sebastião - coroado rei de Portugal aos 3 anos, em 1557, e desaparecido em uma batalha contra os mouros, aos 24 anos, gerando lendas sobre seu ressurgimento - e são Sebastião, soldado romano martirizado e padroeiro do Rio.

A Grande Rio vai homenagear Joãozinho da Goméia, pai-de-santo baiano que em 1948, aos 34 anos, se mudou para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense onde fica a escola. Negro e homossexual, Joãozinho superou preconceitos e fez muito sucesso. Atendeu Getúlio Vargas (1882-1954), a sogra de Juscelino Kubitschek, a cantora Ângela Maria (1929-2018), entre outras personalidades. Também se apresentou como dançarino no Cassino da Urca e chegou a participar de filme.

Famosa desde o fim dos anos 70 do século passado por tratar de temas leves e divertidos, hoje a União da Ilha vai mudar radicalmente. Na estreia de Laíla como diretor de carnaval, a escola da Ilha do Governador (zona norte) vai discorrer sobre a dura rotina das favelas do Rio. O enredo partirá de uma mulher negra, moradora de uma comunidade pobre e grávida que imagina os desafios que seu filho enfrentará ao longo da vida. O carro abre-alas vai retratar uma favela, e os ritmistas da bateria da escola virão vestidos como alunos da rede pública. Estudantes são alvos recorrentes de balas perdidas durante tiroteios nas comunidades.

A primeira noite de desfiles termina com a exibição da Portela, que vai contar como era o Rio antes da chegada dos portugueses. A escola vai retratar também a degradação ambiental a que foi submetida a antes paradisíaca baía de Guanabara. O samba da agremiação de Madureira faz uma referência velada a dois governantes: “Nossa aldeia é sem partido ou facção / Não tem bispo nem se curva a capitão”. São menções ao prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, e ao presidente Bolsonaro, capitão reformado do Exército.

Domingo (23 de fevereiro)

Previsão de horário do início dos desfiles

21h30 – Estácio de Sá

Enredo: "Pedra"

22h30 / 22h40 – Viradouro

Enredo: “Viradouro de Alma Lavada”

23h30 / 23h50 – Mangueira

Enredo: “A Verdade Vos Fará Livre”

0h30 / 1h – Paraíso do Tuiuti

Enredo: “O Santo e o Rei: Encantarias de Sebastião”

1h30 / 2h10 – Grande Rio

Enredo: “Tata Londirá – O canto do caboclo no quilombo de Caxias”

2h30 / 3h20 – União da Ilha

Enredo: “Nas encruzilhadas da vida; entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem puder!”

3h30min / 4h30min - Portela

Enredo: “Guajupiá, Terra Sem Males”