Rio tem recorde de frio na madrugada deste sábado

O Rio de Janeiro teve recorde de frio na madrugada deste sábado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação no Alto da Boa Vista, na zona norte da capital fluminense, marcou 9ºC.

É a menor temperatura registrada na cidade este ano. O recorde anterior era do dia 6 de junho, quando a temperatura mínima registrada foi de 9,6ºC.

No Espírito Santo, a capital também teve recorde de frio, segundo o Inmet. A temperatura mínima em Vitória chegou a 16,4ºC, a menor do ano até agora. O recorde anterior era de 16,8ºC no início de junho.