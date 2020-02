Rio tem segunda noite de desfiles

RIO - Depois de Portela e Viradouro despontarem como as melhores escolas na primeira noite de desfiles na Sapucaí, esta segunda-feira, 24, tem como destaque a Mocidade Independente de Padre Miguel, que vai homenagear a cantora Elza Soares. Criada na Vila Vintém, o “planeta fome” que também é o berço da escola da zona oeste do Rio, Elza deve desfilar sentada em um trono no alto de um carro alegórico. Ela tem 89 anos.

Cantado com todo o contorno dramático que caracteriza o intérprete Wander Pires, o samba da Mocidade tem entre um dos autores Sandra de Sá. Com refrão chiclete, a ode a Elza promete levantar a avenida. “Brasil / Enfrenta o mal que te consome / Que os filhos do planeta fome / Não percam a esperança em seu cantar”, diz o trecho mais marcante.

Apesar de a noite de domingo ter tido pelo menos quatro bons desfiles, ficou a sensação de que ainda não pintou a campeã. A expectativa, portanto, é grande para esta noite.

O segundo dia será aberto pela São Clemente, que vai fazer ampla crítica social com o enredo “Conto do Vigário”, retratando como o povo brasileiro é historicamente enganado.

Um dos autores do samba é o humorista Marcelo Adnet, que atraiu para o desfile vários colegas artistas, como Mateus Solano e a mulher dele, Paula Braun. “Brasil / Compartilhou, viralizou, nem viu / E o País inteiro assim sambou / Caiu na fake news”, provoca o samba.

Em seguida, a Unidos de Vila Isabel desfilará com um enredo sobre “um índio chamado Brasil”. O desafio, ao abordar um tema como este, é fugir do óbvio ao tratar da questão indígena. Na primeira noite, por exemplo, a Portela foi aclamada ao contar a história dos primeiros habitantes do Rio, antes da chegada dos portugueses.

Outra escola tradicional que passará pela avenida é o Salgueiro, com o enredo “O rei negro do picadeiro”. A escola da Tijuca contará a história de Benjamin Chaves, negro que se tornou artista circense ainda na época da escravidão.

A Unidos da Tijuca traz consigo um desfile sobre a arquitetura e o urbanismo. Engana-se, no entanto, quem imagina uma ode ao monumentalismo e a grandes projetos arquitetônicos.

Quem tem voz no enredo é a arquitetura do cotidiano, tema que também foi o foco, no ano passado, da Bienal de Arquitetura de São Paulo. A escola vai discorrer sobre o dia a dia no Morro do Borel, “seu cantinho na cidade”.

O segundo dia dos desfiles no Rio terminará com as apresentações da Mocidade e da Beija-Flor. A agremiação de Nilópolis, sempre uma potencial concorrente, vem com o enredo “Se essa rua fosse minha”, levando o público a uma “jornada épica” por ruas e estradas que representam os caminhos da “natureza nômade” da humanidade