Rio tem ventos de até 82 km/h com a chegada de frente fria

Os fortes ventos que atingiram o Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 21, provocaram a queda de árvores em diversos bairros da cidade, segundo informações da Rádio CBN. Os ventos teriam sido causados pela entrada de uma frente fria no sul do País. A Defesa Civil recebeu chamados das zonas norte e oeste da cidade, sendo que a maioria das quedas de árvores foram registradas em Bangu. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a velocidade do vento variou de 40km/h a 50km/h durante a manhã. No Forte de Copacabana, essa intensidade chegou a 82km/h entre às 8h15m e 8h30m.