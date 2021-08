Rio volta a suspender vacinação por falta de imunizantes e reclama do ministério

RIO - A primeira dose da campanha de vacinação no Rio contra a covid-19 foi mais uma vez suspensa por causa da falta de imunizantes. No fim da manhã desta quarta-feira, 11, o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que a cidade recebeu menos vacinas do que o necessário e que, por isso, precisou suspender a aplicação.

"Recebemos nessa manhã (desta quarta) só 37.962 doses. Para vacinar grupo de 24 anos precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de 2ª dose. Com isso, suspenderemos a vacinação da primeira dose de amanhã (quinta-feira, 12)", escreveu o prefeito no Twitter. "Só lembrando: Rio com muitos casos de (variante) Delta e estoque do ministério é de 11.2mi de doses."

Nas últimas semanas, Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, vêm reclamando que o Ministério da Saúde tem atrasado o envio ou, como agora, mandando quantidade de doses menor do que o programado.

Nesta quarta, também via Twitter, o prefeito sugeriu ao governador paulista, João Doria (PSDB), que envie lotes da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, diretamente para a cidade. "Não tem como mandar doses direto da Coronavac para cá não? Sem intermediários, como você está fazendo com a Prefeitura de São Paulo?", indagou Paes.