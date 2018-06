RJ quer transferência de envolvido na morte de Tim Lopes

Josias Teles, conhecido como Josias Cinquenta, preso em Maceió e envolvido na morte do jornalista Tim Lopes, poderá ser transferido para o Rio. A Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente do Rio (DPCA) informou, na manhã desta sexta-feira, 5, que pediu a transferência dele, que teria menos de 18 anos, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Civil de Alagoas. Polícia prende homem envolvido na morte de Tim Lopes Notícias sobre o caso Tim Lopes De acordo com a polícia, Josias apresentou um xerox da carteira de identidade, no qual comprova ser menor de idade, mas segundo informações da assessoria da polícia, ele aparenta ter mais de 22 anos; a polícia aguarda um documento que comprove sua idade. Josias foi preso na quarta-feira, 3, mas sua captura foi anunciada apenas nesta sexta-feira, 5. Ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias, por furtos e roubos feitos em Maceió, onde está morando desde agosto de 2006. A prisão aconteceu no bairro de Trapiche da Barra, após denúncia de vizinhos do acusado. A polícia de Alagoas chegou até ele através do programa Linha Direta da TV Globo, que divulgou o retrato do menor ao exibir uma reportagem sobre uma quadrilha de assaltos a carros-fortes. O rapaz confirmou ser integrante da quadrilha e ainda confessou ter participado do assassinato do jornalista, contando em detalhes a sua participação no assassinato. O jornalista Tim Lopes foi capturado, morto e torturado em 2002, quando fazia uma reportagem em uma favela do Rio de Janeiro.