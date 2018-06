Roberto Sá assume lugar de Beltrame na Secretaria de Segurança do RJ

O subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, Roberto Sá, assume a Secretaria de Estado de Segurança nesta segunda-feira, 17. Ele foi chamado ao Palácio Guanabara no fim da tarde desta terça-feira, 11, e se reuniu com o governador Francisco Dornelles (PP). Inicialmente, a previsão era de que José Mariano Beltrame ficaria à frente da pasta até o fim do segundo turno das eleições.

Sá é policial federal, como Beltrame. A carreira dele na segurança pública começou na Polícia Militar do Rio, onde ingressou como cadete, em 1983, e chegou a tenente-coronel. Foi instrutor do Batalhão de Operações Especiais entre 1989 e 1992. Sá esteve por trás do planejamento das Unidades de Polícia Pacificadoras.