Rocinha e Estácio de Sá são favoritas no grupo A no Rio

Acadêmicos da Rocinha e Estácio de Sá foram os destaques dos desfiles do grupo de acesso no carnaval do Rio, que terminaram na manhã deste domingo. As duas escolas devem ser as mais competitivas na briga por uma vaga no grupo especial. Chita Bacana, o samba-enredo da Estácio, contou a história de um dos tecidos mais populares do País com cores vivas e fantasias imponentes e luxuosas. O desfile da Rocinha, que pode acabar prejudicado por alguns segundos de atraso ao deixar a Sapucaí, teve o enredo Tem Francesinha no Salão... O Rio no meu Coração, e não contou com um dos destaques de abre-alas, Luiza Brunet, que teve uma queda de pressão minutos antes do desfile e precisou receber atendimento médico. Na noite deste domingo, a Sapucaí recebe as escolas de samba do grupo especial, numa disputa acirrada pelo título. Diferentemente dos desfiles dos últimos cinco anos, quando as escolas do Rio recorreram a enredos patrocinados para aumentar verbas e garantir apresentações luxuosas, o carnaval de 2009 assiste ao encolhimento de financiamentos. Nas apresentações de hoje, a partir de 21 horas, e de amanhã, apenas a Grande Rio tem patrocínio. Empresas francesas, organizadas pelo executivo Alexis de Vaulx, despejaram R$ 8 milhões em troca de homenagem na Sapucaí ao Ano da França no Brasil. (com Márcia Vieira e Roberta Pennafort, da Agência Estado)