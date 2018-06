Rocinha tem tiroteio em meio a operação policial contra o tráfico

RIO - A Polícia Militar promove, na tarde desta sexta-feira, 20, uma operação de combate ao tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Em redes sociais, moradores da comunidade e de bairros vizinhos relatam intenso tiroteio na favela. Por enquanto não há registro de presos ou feridos, segundo a PM.

Cerca de 20 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da PM, foram à favela para apoiar a ação, inicialmente promovida por PMs do 23º Batalhão (Leblon). “Muitos tiros podem ser escutados em vários pontos da comunidade!!! Tiros na Rua 2 , terreirão da Rua 1 e Vila Verde. Não saiam de casa”, postou às 16h10 no Facebook o responsável pelo perfil Rocinha em Foco.

O ex-prefeito e atual vereador Cesar Maia (DEM) postou no Twitter, por volta das 15h30: “Tiroteio na Rocinha”. Alunos da PUC, universidade cujo campus fica próximo à favela, também relataram ter ouvido muitos tiros.