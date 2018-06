Rodovia Dutra é liberada no município de Piraí, no Rio

A pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra foi liberada por completo somente às 4 horas desta sexta-feira, 11, após um acidente, ocorrido às 20h35 de quinta-feira, na altura do quilômetro 237, no município de Piraí(RJ), no Vale do Paraíba Fluminense. Os dois motoritas das carretas envolvidas morreram. No local, duas carretas, uma delas Volvo modelo NL-10, conduzida por um caminhoneiro de 55 anos, chocaram-se de frente. A Polícia Rodoviária Federal informou que a carreta Volvo, ao sair de um posto de gasolina, entrou na contramão da pista e foi atingida pelo outro veículo. A pista ficou totalmente interditada por uma hora logo após o choque, o que gerou quase 4 quilômetros de congestionamento.