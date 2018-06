Roubo de carro termina em tiroteio entre PMs e assaltantes em túnel

RIO - Um tiroteio assustou quem passava na noite deste sábado, 5, pelo Túnel Novo, que liga Copacabana a Botafogo, próximo ao Shopping Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro. Policiais militares trocaram tiros com bandidos após o roubo de um carro. Um assaltante foi ferido e outro foi preso.

Segundo a polícia, os criminosos roubaram um automóvel na Praça Nicarágua, na Praia de Botafogo, com mais quatro carros dando cobertura à quadrilha. Uma patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar perseguiu os bandidos, mas acabou detida por tiros disparados por ocupantes de um Mitsubishi L200, que tentavam fugir. O radiador da viatura foi atingido, tirando o veículo de circulação.

Uma segunda patrulha que perseguia um dos veículos que dava cobertura aos criminosos entrou em confronto com os assaltantes dentro do Túnel Novo. Um bandido, armado com uma pistola 9 mm, foi baleado, outro homem foi preso.

O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto por agentes do Corpo de Bombeiros. O homem preso foi conduzido para 9ª Delegacia de Polícia (Catete).

A Polícia Militar recuperou três automóveis roubados.