Roubos no Estado do Rio aumentam 42,9%

RIO - O Estado do Rio de Janeiro registrou 42,9% mais roubos de rua em maio deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2015. Segundo estatísticas divulgadas nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto de Segurança Pública, órgão subordinado à Secretaria Estadual de Segurança.

Os roubos aumentaram de 6.975 em 2015 para 9.968 neste ano - 2.993 casos a mais. Estão incluídos nesta rubrica os casos de roubos a pedestres e a passageiros do transporte coletivo, inclusive quando o objeto roubado é telefone celular.

Na soma dos cinco primeiros meses deste ano, de janeiro a maio, foram registrados 48.429 roubos de rua, aumento de 10.371 casos (27,3%) em relação ao mesmo período de 2015. As regiões do Estado que apresentaram maior número de casos em maio foram Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis (1.036 roubos), São Gonçalo (985) e Duque de Caxias (788).

O número de veículos roubados aumentou 33,2%: foram 3.265 em maio deste ano contra 2.451 no mesmo mês de 2015.

Mortos pela polícia. O número de pessoas mortas em confrontos com a polícia aumentou 90,9%: passou de 44 em maio de 2015 para 84 em maio deste ano. As regiões que apresentaram o maior número de mortes foram Niterói e Maricá (10 casos), Irajá, Vila da Penha, Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Pavuna e outros bairros da região norte (também com 10 vítimas) e São Gonçalo, com 8 vítimas.

O registro de homicídios dolosos (intencionais) aumentou 6,1% em comparação com 2015: foram 368 mortes em maio deste ano e 347 no mesmo mês do ano passado. As áreas que apresentaram o maior número de mortes foram Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e São Fidélis (38 casos), Duque de Caxias (29) e Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis (também 29 casos).