Saiba quem é Sabine Boghici, a filha acusada de se juntar a criminosos para aplicar golpe na mãe

Sabine Boghici, presa na manhã da quarta-feira, 10, acusada de lesar a própria mãe, de 82 anos, em conluio com um grupo de criminosos em um golpe milionário envolvendo quadros roubados e joias avaliados em mais de R$ 700 milhões, é atriz, modelo, cantora e engajada na causa animal. Policiais que integraram a Operação Sol Poente, que a prendeu com outros suspeitos no apartamento da quadrilha em Ipanema, dizem que desde a adolescência Sabine sofre de problemas psicológicos. São distúrbios como depressão, ansiedade e crises de pânico.

Herdeira de Jean Boghici, nascido na Romênia e um dos maiores colecionadores de artes do Brasil, Sabine teve participação no filme Polaróides Humanas (2008), escrito e dirigido por Miguel Falabella. A atriz de 45 anos também participou de uma série sobre resgate de animais, em 2015.

Nas redes sociais, Sabine se define como "protetora de coração e vegetariana pelos animais''. Em seu perfil do Facebook, ela divulga pedidos de ajuda para bichos que estão desaparecidos e sem abrigo. Também compartilha fotos com seus pets de estimação.

Quando o apartamento de Jean Boghici, morto em 2015, pegou foto, em 2021, Sabine salvou dois cães e 14 gatos. Mas Pretinha, felina que pertencia a Jean, morreu nas chamas.

A defesa de Sabine Boghici alega que a atriz teria direito à parte dos quadros que, segundo a Polícia Civil, tomou da mãe em associação com a quadrilha.

O patrimônio desviado pelos criminosos que lesaram a idosa, incluindo a filha da vítima, tem 16 obras de arte. Apenas três quadros de Tarsila do Amaral – Sono, Sol Poente e Pont Neuf – somados valem R$ 700 milhões, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os demais, de artistas como Emeric Marcier e Di Cavalcanti, valem, individualmente, de R$ 150 mil a R$ 2 milhões. Somando todas peças, o valor desviado ultrapassa os R$ 711 milhões.

Golpe começou a ser aplicado em 2020

O golpe começou a ser aplicado em janeiro de 2020, quando a idosa saía de uma agência bancária em Copacabana e foi abordada por uma das envolvidas, que se apresentou como vidente. Ela disse que sua filha estaria doente e que morreria em breve. Para reforçar a trama, ela levou a idosa a outra vidente, que reiterou a “previsão”.

Por ter um lado místico, e pelo fato de Sabine enfrentar problemas psicológicos desde a adolescência, a idosa foi convencida –inclusive pela filha – a realizar pagamentos para “tratamento espiritual”. “A filha disse para a mãe que ‘tinha que pagar o que fosse’ para não sofrer daquele mal”, narrou o delegado. Em menos de três semanas, foram realizadas oito transferências bancárias que ultrapassaram R$ 5 milhões.

Segundo a polícia, dias após o início do falso tratamento, a filha começou a isolar a mãe de outras pessoas e dispensou funcionários que prestavam serviços domésticos a ela. A idosa desconfiou das atitudes e suspendeu as transferências. A partir daí, ela passou a ser agredida e ameaçada.

O cárcere privado durou cerca de 15 meses, entre janeiro de 2020 e abril do ano passado. A idosa, contudo, só denunciou o caso à polícia no início deste ano. “Ela estava amedrontada e com aquele sentimento de mãe, de ter que denunciar a própria filha”, disse o delegado Gilberto Ribeiro, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade, que comandou as investigações.

Veja a lista de quadros

O Sono, de Tarsila do Amaral: R$ 300 milhões;

Sol Poente, de Tarsila do Amaral: R$ 250 milhões;

Pont Neuf, de Tarsila do Amaral: R$ 150 milhões;

Ela, aquarela, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;

Aquarela sem título, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;

Desenho Representando uma Paisagem, 1935, de Alberto Guignard: R$ 150 mil;

Rue des Rosiers, de Emeric Marcier: R$ 150 mil.

Eglise Saint Paul, de Emeric Marcier: R$ 150 mil;

Porto de Pesca em Hong-Kong, de Kao Chien-Fu: R$ 1 milhão;

O Menino, de Alberto Guignard: R$ 2 milhões;

Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng: R$ 1 milhão;

Retrato, de Michel Macreau: R$ 150 mil;

Mulher na Igreja, de llya Glazunov: R$ 500 mil;

Mascaradas, de Di Cavalcanti: R$ 1,5 milhão;

Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias: R$ 1,5 milhão;

Elevador Social, de Rubens Gerchman: R$ 1,5 milhão