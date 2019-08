Sargento da PM morre com tiro de fuzil na cabeça em rodovia do Rio

RIO - O sargento da Polícia Militar Otávio Correa dos Santos, de 46 anos, morreu na quarta-feira, 7, com um tiro de fuzil na cabeça, quando participava da equipe de reforço no patrulhamento da BR-101, na altura da Niterói-Manilha, no Rio de Janeiro. A rodovia é recordista de assaltos a motoristas e roubo de cargas no Estado.

LEIA TAMBÉM > PM abre sindicância para apurar conduta de agentes em ataque de morador de rua na Lagoa

O militar era lotado nas Rondas Especiais de Controle de Multidões (Recom) e dava apoio às ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A equipe estava com a viatura estacionada nas proximidades da comunidade Recanto das Acácias, às margens da rodovia, com a finalidade de coibir os roubos na região. Os militares que estavam com Santos ouviram o barulho de um disparo e, em seguida, viram o colega gravemente ferido.

Ele foi levado às pressas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu ao ferimento. O disparo foi feito de fuzil, de longe, e a suspeita é de que tenha partido de um ponto de observação de criminosos que fica na parte alta da comunidade. O local já tinha sido alvo de uma operação da PRF há cerca de um mês e foi desmobilizado.

Em nota, a PM lamentou a morte do sargento. Ele estava na corporação desde 2000.

Até o fim de julho, dados da área de segurança pública mostram que 50 policiais tinham sido baleados desde o início de 2019, sendo que 26 deles morreram. Do total de feridos, 49 eram policiais militares e 1, policial civil.

Os dados indicam que 20 estavam de serviço, 23 de folga, 5 eram reformados, 1 estava de licença médica e 1 de férias. De todos os casos, 1 foi vítima de disparo acidental de arma de fogo.

Roubos

A BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, é recordista em número de roubos de veículos em todo o país. A informação foi dada por representantes da PRF e da Polícia Militar, durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio para discutir medidas de combate à violência na região.

O encontro foi promovido pelas comissões de Segurança Pública e de Turismo. Para tentar reduzir os roubos na área, a PRF vai aumentar o efetivo e conceder uma gratificação para os agentes rodoviários.

Segundo a PM, no primeiro semestre de 2019 o batalhão da região de São Gonçalo, que compreende 80% da extensão do trecho Niterói-Manilha, registrou 12% e 20%, respectivamente, do total de roubos de veículos e de cargas no Estado. O município tem menos de um policial para cada mil habitantes, índice inferior ao previsto pela Organização das Nações Unidas (ONU). / AGÊNCIA BRASIL