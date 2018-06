Sargento da Polícia Militar é baleado durante assalto em São Gonçalo

RIO - O sargento da Polícia Militar Wanderson Soares Nunes foi baleado durante tentativa de assalto no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações do 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo), o policial foi abordado por dois homens em uma moto.

Os disparos atingiram uma das pernas do sargento. O policial feriu um dos assaltantes, segundo o próprio relato. Nunes foi socorrido por um taxista e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O estado de saúde do sargento baleado é estável.

Equipes do batalhão de São Gonçalo foram enviadas ao local e fazem buscas para localizar os suspeitos.