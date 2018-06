Sargento morto em Queimados é o 106º PM assassinado no RJ em 2017

Chega a 106 o número de policiais militares assassinados no Estado do Rio de Janeiro em 2017, de acordo com os dados da corporação. Na noite desta terça-feira, 10, o sargento Marcelo Galvão foi morto a tiros na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. A suspeita inicial é de que ele tenha sido vítima de latrocínio.

Conforme o 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), onde o PM trabalhava, ele estava de folga, à paisana, e dirigia sua moto pessoal na região do Jardim Alzira. Dois criminosos abordaram o sargento por volta das 20 horas e, ao perceber que ele era policial, atiraram várias vezes e o mataram, segundo os relatos de testemunhas à polícia. Os homens fugiram levando a arma e a moto de Galvão.

