Secretaria de Meio Ambiente deixará administração de zoo

RIO - O secretário municipal do Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, informou nesta sexta-feira, 15, que a administração do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, fechado na manhã desta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sairá da Fundação Riozoo, subordinada à pasta.

A decisão foi comunicada na manhã desta sexta-feira, 15, ao Ibama, que decidiu fechar o parque por causa das más condições de funcionamento. Muniz também declarou ao Estado que apresentará ao Ibama, na próxima terça feira, 19, um cronograma de obras emergenciais para o zoológico.

"Se tudo correr como esperamos, poderemos até reabri-lo na terça-feira", disse o secretário.

O chefe do núcleo de fiscalização do Ibama, Vinicius de Oliveira, desmentiu o secretário municipal. Segundo ele, não há possibilidade de que obras emergenciais sejam feitas até terça-feira.

"Enquanto não houver condições mínimas para os animais e os seus recintos não sejam reformados, não vamos reabrir o zoológico. E isso não será feito de uma hora para outra", disse ele.