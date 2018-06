Secretaria de Saúde corrige informação sobre Marcelo Farias

A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira, 16, que houve um "erro de comunicação por parte do hospital" e que, diferentemente do que informara anteriormente, não foi o ator Marcelo Farias e, sim, um amigo dele, o paciente operado nos dois braços nesta madrugada por apresentar cortes nas artérias e nos tendões.

Anteriormente, a Secretaria havia informado que o ator tinha passado por uma operação nesta madrugada no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio.

Segundo as novas informações divulgadas pela assessoria, Marcelo Farias foi ao hospital acompanhar o amigo, identificado como R.G.R.. A assessoria de imprensa informa que os cortes teriam sido provocados por um acidente com uma porta de vidro.