Secretaria de Saúde registra 110 mortes por dengue no Estado do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira, 13, a ocorrência de 110 óbitos por dengue confirmados até 27ª semana epidemiológica de 2011, período que começa no dia 2 de janeiro e termina em 7 de julho.

No período, foram notificados 147.975 casos suspeitos de dengue no Estado do Rio de Janeiro. O pico do número de casos foi em abril: 51.656. A ocorrência em maio e março foi aproximada e ficou em 33.590 e 32.241, respectivamente.

Em janeiro foram constatados 5.697 casos e em junho, 7.255. No mês de fevereiro, as ocorrências de dengue chegaram a 17.461. O Rio de Janeiro foi o município que mais registrou mortes: 36 no total até o dia 7 de julho, informou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.