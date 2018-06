Secretaria investiga delegado sobre falsa blitze no RJ O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, determinou nesta terça-feira, 4, que a Corregedoria Unificada Geral investigue as denúncias de que o delegado adjunto do Distrito Policial de Itaguaí, Célio Eduardo Rocha, e pelo menos mais três homens teriam montado uma falsa blitze em Niterói. As denúncias foram consideradas graves e começarão a ser apuradas o mais rápido possível. Em nota, a secretaria reforçou que "transparência e correção" têm sido seus pilares e "quaisquer desvios de conduta, se comprovados, resultarão em punição exemplar, conforme os anseios da sociedade fluminense".