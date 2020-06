Secretário de Saúde de Duque de Caxias realiza parto emergencial em estacionamento

O secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira, realizou um parto emergencial dentro de um carro no estacionamento do Hospital Municipal Moacyr do Carmo, que fica na cidade da Baixada Fluminense. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25. Tanto a bebê quanto a mãe passam bem.

Segundo informações da Prefeitura de Duque de Caxias, o secretário — que é médico obstetra — foi surpreendido ao chegar à unidade hospitalar e se deparar com a mulher em trabalho de parto ainda no estacionamento.

"De imediato o secretário de saúde deu início ao parto emergencial, ali mesmo no veículo, tendo como objetivo principal salvar a vida da mãe e trazer o bebê à vida. Em alguns minutos o parto foi realizado, de forma bem sucedida, com o nascimento de uma linda menina, que recebeu o nome de Maria Clara", diz nota encaminhada pela Prefeitura.

Após o parto, a mãe, Severina Borges da Silva, de 28 anos, e a bebê recém-nascida foram encaminhadas à Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra. Segundo informações da direção da unidade, elas passam bem.