Secretário de Saúde e Defesa Civil do Rio visita Quartel Central após invasão

O secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio, Sérgio Cortes, chegou ao Rio de Janeiro de viagem oficial aos Estados Unidos na noite de sábado. Ele antecipou seu retorno após a invasão do Quartel Central da corporação ocorrida na sexta-feira.

Por volta das 23h de sábado, o secretário chegou ao Rio e foi direto para o Quartel Central da corporação, onde realizou sua primeira reunião com o novo comandante do Corpo de Bombeiros, Sérgio Simões. Eles percorreram as instalações do quartel e verificaram os danos causados pela invasão no pátio, viaturas, demais locais e equipamentos.

Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, equipes que acompanhavam Cortes na viagem permanecem nos Estados Unidos, dando continuidade à agenda. A assessoria informou ainda que o objetivo da viagem é propor uma parceria para trazer a experiência norte-americana para o centro de trauma do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.