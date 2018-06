Secretário não descarta explosão como causa de desmoronamento em Niterói

Em entrevista, à Rádio CBN do Rio, o secretário municipal de Saúde de Niterói, Alkamir Issa, afirmou que há a possibilidade de uma explosão, em decorrência de um acúmulo de gases, ter sido a causa do desmoronamento de casas, ocorrido na noite desta quarta-feira, 7, no Morro do Bumba, no Viçoso Jardim, zona norte da cidade, pois existe um lixão na área atingida.

"O local não é tão íngreme. Há essa possibilidade de explosão em decorrência desse lixão aqui existente", afirmou o secretário. Cerca de 70 casas existem no local, com pelo menos 200 moradores. Uma igreja e duas escolas estão acomodando as famílias desabrigadas, pois muitas pessoas foram retiradas de suas residências pela Defesa Civil já que os imóveis correm o risco de virem abaixo também.