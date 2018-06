Sede da Força de Pacificação do Alemão no Rio é transferida provisoriamente

RIO - A Força de Pacificação que atua desde a semana passada no comando das operações e da ocupação do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, mudou provisoriamente sua sede, segundo a assessoria de imprensa. A sede em uma antiga fábrica, no Complexo do Alemão, passa por reformas e enquanto isso, a base da Força de Pacificação será em um Centro Integrado de Educação Pública no bairro de Olaria, também na zona norte.

A previsão é que a reforma na sede da Força de Pacificação seja concluída em 45 dias. A obra é feita em parceria pelo governo e pela prefeitura do Rio de Janeiro e, segundo a assessoria da Força de Pacificação, irá melhorar a infraestrutura do local, que será mais adequado para a tropa.

A Força de Pacificação é comandada pelo Exército e conta com 1.937 homens, sendo 1.667 do Exército, 240 policiais militares e 30 policiais civis, dez veículos blindados e três helicópteros.