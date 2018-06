Seis cambistas foram surpreendidos na primeira noite de carnaval no Sambódromo, no Rio

RIO – No primeiro dia de carnaval no Sambódromo, no Rio de Janeiro, seis homens foram conduzidos à delegacia por venderem ingressos para o desfile das escolas de samba da série A. Na noite de ontem, 24, eles foram surpreendidos por policiais à paisana nos arredores da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade.

Após passar pela delegacia, os seis foram encaminhados à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) e liberados após audiência. Cinco tiveram o processo extinto e apenas um foi denunciado pelo Ministério Público por já ter antecedente.