Seis empresas apresentam propostas para a nova torre de controle do Santos Dumont

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Seis empresas apresentaram propostas para a nova Torre de Controle do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, informou a Infraero nesta terça-feira, 26.

As propostas foram apresentadas na segunda-feira, 25. No momento, a Infraero faz a análise de documentação para habilitação. Após essa etapa, as ofertas aprovadas serão avaliadas pela empresa responsável pelos projetos.

Os estudos previstos para a nova Torre custarão cerca de R$ 845,6 mil e devem ser concluídos no primeiro semestre de 2012.

O valor estimado das obras da Torre de Controle chega a R$ 15 milhões e a previsão é que sejam concluídas em 2014. O objetivo da nova torre é oferecer operações aeroportuárias mais precisas e seguras para o aeroporto Santos Dumont.