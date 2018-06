Seis pessoas da mesma família morrem em incêndio em SP

Seis pessoas da mesma família, entre elas quatro menores de idades, morreram na madrugada desta segunda, 31, após um incêndio na casa onde viviam em Presidente Prudente, São Paulo. Segundo informação dos bombeiros, o incêndio começou quando as vítimas dormiam e provocou a morte por asfixia do casal e de seus dois filhos de 13 e 2 anos, além de dois sobrinhos de 9 e 7 anos. Os bombeiros informaram que o fogo consumiu rapidamente o telhado de madeira e os móveis da casa localizada no bairro de Jequitibá 2. Alertados pelos vizinhos, os bombeiros conseguiram resgatar com vida os ocupantes da residência, mas todos morreram a caminho dos hospitais para onde foram encaminhados.