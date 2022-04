Sete pessoas são baleadas durante tentativa de assalto no Centro do Rio

RIO - Sete pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto a um homem que saía de um banco, no Centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira, 25. Dois criminosos abordaram um sargento da Marinha, que estava armado e reagiu. Além da vítima e de um dos dois assaltantes, outras cinco pessoas que passavam pelo local foram atingidas por balas perdidas. A vítima recebeu atendimento médico e foi liberada. Às 18h30, os outros seis baleados seguiam internados, em estado “estável”.

Eram 13h quando um homem saiu de uma agência do Banco do Brasil situada na rua Visconde de Inhaúma, rua paralela à avenida Presidente Vargas, e foi abordado por dois assaltantes – um estava pilotando uma moto e o outro desembarcou dela, segundo testemunhas. A vítima, um sargento da Marinha, estava armada e reagiu, dando início a um tiroteio que assustou as dezenas de pessoas que passavam pelo local. Houve pânico e correria. Foram ouvidos mais de dez tiros.

Segundo testemunhas, entre as cinco pessoas atingidas por balas perdidas está um operário que fazia um conserto no asfalto da rua, perto do local do assalto, um entregador de gelo que passava de bicicleta pelo local e um idoso que também caminhava pelo local. Um assaltante foi baleado. O outro conseguiu fugir com a moto. Um revólver de calibre 38 foi encontrado e apreendido no local.

Seis dos baleados, entre eles um dos acusados pelo assalto e a vítima, foram levados ao hospital municipal Souza Aguiar, no Centro. A sétima vítima foi atendida em um hospital particular de São Cristóvão (zona norte).