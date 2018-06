Sob chuva, reforma de Cristo Redentor é entregue após 6 meses

A restauração deste ano deveria ter terminado no início de junho, mas foi prolongada pelas más condições climáticas da cidade. "As chuvas atrapalharam bastante, porque tudo é feito de rapel e, quando venta, temos de parar por segurança", explicou Clézio Dutra, chefe dos alpinistas. Há oito anos trabalhando no Cristo Redentor, ele acrescentou que a aprovação do aumento dos captores de raios pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) durou quase um ano.

Campanha. Também foi lançada nesta sexta a campanha Olhar do Cristo. Quatro câmeras foram instaladas na cabeça do Cristo: duas para captar imagens em tempo real da zona sul (da Enseada de Botafogo à Lagoa Rodrigo de Freitas) e outras duas que formam um microvídeo da Baía de Guanabara e dos turistas no platô.

Um assistente do projeto aciona as câmeras e as fotos são enviadas para a plataforma olhardocristo.pirelli.com.br e para as redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e e-mail) das pessoas fotografadas. Inicialmente, a campanha durará 20 dias, mas a intenção é que ela seja permanente.

Em pedra-sabão, o Cristo foi inaugurado em 1931 no Mirante do Corcovado, ponto de observação desde o século 19. A estátua é uma das sete maravilhas do mundo.