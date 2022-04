Sobe para 18 o número de mortos pelos temporais no Rio

RIO - Os temporais que atingiram o Rio de Janeiro na semana passada já causaram a morte de 18 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, entre quinta-feira, 31, e sábado, 2, em todo o estado. Em Angra dos Reis, na região da Costa Verde, no litoral sul, dois corpos foram localizados em escombros pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta segunda-feira. O número de vítimas fatais no município subiu para dez, de acordo com a Defesa Civil.

A causa das mortes foi um deslizamento em Monsuaba, que atingiu quatro casas. Entre as vítimas, há pelo menos quatro pessoas da mesma família. Um morador desaparecido ainda é procurado. Em Paraty, também na Costa Verde, outras sete pessoas da mesma família morreram: uma mãe e seis filhos. Uma criança da mesma família sobreviveu. Um homem morreu em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Leia Também Chuva deixa 34 desabrigados e interdita rodovia Rio-Santos em Ubatuba

Os bombeiros ainda buscam cinco desaparecidos no sul do estado, quatro em Angra dos Reis e um em Paraty. Um menino resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros na cidade foi internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada. De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, o garoto respira com a ajuda de ventilação mecânica no Centro de Tratamento Pediátrico.

A prefeitura de Paraty decidiu antecipar o recesso escolar de meio de ano para o período de 4 a 18 de abril. A cidade também cancelou a Fest Juá, o Encontro de Ceramistas e o carnaval fora de época previsto para este mês. Em Angra dos Reis, 314 pessoas estão em pontos de apoio abertos pela prefeitura. A cidade está em situação de emergência.

Segundo a prefeitura de Paraty, 219 famílias foram atingidas por alagamento ou perdas materiais, em 22 bairros. Há 15 famílias abrigadas em escolas municipais.