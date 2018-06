Sobe para quatro o número de mortos em desabamento no Rio

SÃO PAULO - Quatro corpos de moradores de uma residência de dois andares que desabou durante a madrugada já foram retirados dos escombros, segundo os bombeiros. Uma criança, de 7 anos, sobreviveu.

A casa, localizada à Estrada do Guerenguê, desabou por volta das 3 horas. Cinco pessoas estavam no interior da casa no momento do acidente, segundo os bombeiros. Uma criança, de 7 anos, foi retirada com vida e encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge.

Segundo bombeiros, ainda não é possível determinar o que causou o desmoronamento. A Defesa Civil está no local e verificou que várias casas no entorno foram construídas em área irregular e estariam interditadas.

Texto atualizado às 10h00.