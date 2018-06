Sobrinho de miliciano é morto por policiais na Baixada Fluminense

RIO - Um homem identificado como Raphael Rômulo Barreiros do Nascimento, de 32 anos, foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira, 29, durante um confronto com policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita), na Estrada Rio-São Paulo, na altura do bairro Guandu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Durante a ação, outras seis pessoas foram presas. O caso foi registrado pela 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares).

Segundo a Polícia Civil, Nascimento é sobrinho do ex-PM Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, um dos chefes de uma milícia que atuava na zona oeste do Rio. De acordo com a unidade, a perícia já foi realizada no local do tiroteio. Os policiais prestaram depoimento, e as armas utilizadas foram apreendidas.

Foram detidos na ação Hilton Fabio dos Santos Precher, 26 anos, Paulo Sérgio Paula de Lima, 30 anos, Wallace Araújo das Neves, 27 anos, Jefferson Santana Pereira da Cruz, 27 anos, George da Silva Soares, 24 anos, e Bruno Caetano Campos, 22 anos. Eles foram autuados em flagrante por receptação de veículo, posse ilegal de armas de uso restrito e formação de quadrilha. Com eles, foram encontradas armas e munições, uma adaga, uma granada e celulares. O carro que o grupo utilizava quando foi abordado era furtado e foi recuperado.