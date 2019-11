Sobrinho do cantor Naldo Benny está entre os mortos em ação da PM

RIO - Uma operação da Polícia Militar no Conjunto de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos duas pessoas mortas nesta segunda-feira, 25. Entre elas está Dennis Brito, sobrinho do cantor Naldo Benny. Por causa da operação, cinco unidades de saúde ficaram fechadas e 25 escolas tiveram seus horários de aulas afetados.

Naldo foi a uma rede social lamentar a morte do sobrinho.

"Dennis, eu te amo! Descanse em paz. Que dor no coração meu Deus! Saudades", escreveu o artista.

A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).